Брюссель, 11 декабря, 2023, 20:19 — ИА Регнум. Главы МИД ЕС не договорились о новом транше Киеву из Европейского фонда мира, заявил 11 декабря глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА Регнум Жозеп Боррель

«Нам важно принять решение по восьмому траншу военной помощи Украине из Европейского фонда мира, которое остается заблокированным», — сказал глава европейской дипломатии.

Он отметил, что стороны при этом согласились с необходимостью продолжать поддерживать Украину.

Боррель также сообщил, что ЕС запустил диалог с Украиной по будущим гарантиям безопасности, предоставлению помощи и обеспечению долгосрочного финансирования. Ожидается, что решения по вопросам военной помощи Украины примут на саммите 14–15 декабря.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США до конца года объявят о новой военной помощи для Украины.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес 10 декабря отметил, что ЕС располагает ограниченными финансовыми ресурсами для поддержки Украины, поэтому европейским странам следует расставить приоритеты.

Лидеры стран ЕС соберутся 14–15 декабря на саммит, в ходе которого, в частности, могут принять решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в состав ЕС.