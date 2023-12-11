Москва, 11 декабря, 2023, 19:57 — ИА Регнум. Российскую теннисистку Мирру Андрееву 11 декабря признали новичком года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменка начала год на 405-м месте мирового рейтинга и завершила на 57-м месте.

Илья Наймушин /РИА Новости Российская теннисистка Мирра Андреева

Наивысшей позицией Андреевой было 46-е место. В течение 2023 года теннисистка выходила в третий круг Открытого чемпионата Франции, в четвёртый круг Уимблдона и во второй круг Открытого чемпионата США, дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии.

Лучшей теннисисткой года стала первая ракетка мира, представительница Польши Ига Свёнтек, которая выиграла шесть турниров; лучшей парой года стали австралийка Хантер Сторм и бельгийка Элизе Мертенс; самой прогрессирующей теннисисткой признали китаянку Чжэн Циньвэнь. Россиянки Вера Звонарёва и Анастасия Павлюченкова были в числе номинантов на лучшую пару и «Возвращение года» соответственно.

Как сообщало ИА Регнум 13 ноября, шестеро российских теннисистов впервые вошли в топ-50 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Ими оказались первая ракетка России Даниил Медведев (3-е место и 7200 очков), Андрей Рублёв (5-е место и 4805 очков), Карен Хачанов (15-е место и 2520 очков), Аслан Карацев (35-е место и 1193 очка), Роман Сафиуллин (39-е место и 1122 очка), Александр Шевченко (49-е место и 947 очков). Вне топ-50 оказался ещё один представитель России Павел Котов (68-е место и 791 очко).