Москва, 11 декабря, 2023, 19:51 — ИА Регнум. В предстоящие выходные целый ряд российских регионов окажется во власти крепких морозов, в некоторых столбики термометров опустятся до минус 50 градусов. Это коснётся центра и юга Красноярского края. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Светлана Шаповалова ИА Регнум

«Центр и юг Красноярского края ожидают морозы даже до минус 50 градусов. Обычно холодную погоду сравнивают с сибирскими морозами, но это, получается, суперсибирские морозы», — рассказал он.

Метеоролог добавил, что в ряде областей температура опустится до минус 35–38 градусов. Это коснётся 21 региона в Северо-Западном, Центрального и Сибирского федеральных округах. По его словам, морозы до 40 градусов будут фиксировать во всех регионах северо-запада страны. В центре России, в частности в Костромской области, температура воздуха опустится до минус 35 градусов.

В то же время север Поволжья, Кировская область и Пермский край окажутся под влиянием 40-градусных морозов. Говоря о Якутии, в которой зачастую фиксируются температурные рекорды, Вильфанд уточнил, что на выходных там ожидается до минус 45 градусов.

Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области и Алтайский край в ближайшие дни зафиксируют заморозки в 40 градусов ниже нуля.

Как передавало ИА Регнум, москвичей предупредили о трёхдневной метели и полуметровых сугробах. На столицу 12 декабря обрушится метель, которая продлится три дня. Высота сугробов местами достигнет 50 см. До 14 декабря включительно ожидаются порывы ветра до 15 м/с.