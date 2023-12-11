Днепропетровск, Украина, 11 декабря, 2023, 19:32 — ИА Регнум. В украинском городе Днепре 11 декабря прогремели взрывы.

Иван Шилов ИА Регнум

Согласно данным онлайн-карты украинского минцифры, воздушная тревога прозвучала в 18:00 и не стихала на протяжении получаса. Никакие другие подробности не уточняются.

Перед этим также сообщалось о взрывах в Кривом Роге в Днепропетровской области.

Как сообщало ИА Регнум в тот же день, в подконтрольной Киеву Снигирёвке в Баштанском районе Николаевской области также прозвучали взрывы. Подробности не уточнялись. Перед этим сообщалось о взрывах в Одессе, а также в Одесской области, где была объявлена воздушная тревога.