Москва, 11 декабря, 2023, 19:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил надежду на государственно-частное партнёрство в развитии городов Арктики.

Иван Шилов ИА Регнум

«Рассчитываю на реализацию проектов в сфере государственно-частного партнерства», — сказал президент, подводя итоги совещания по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны.

В этой связи глава государства попросил коллег из регионов оказать бизнесу всё необходимое содействие в предстоящей работе. Путин также напомнил, что у правительства есть поручение завершить подготовку мастер-планов опорных населённых пунктов Арктической зоны до 1 июля 2024 года.

На совещании российский лидер отметил, что по такому арктическому городу как Анадырь, который входит в состав Дальневосточного федерального округа, мастер-план уже утвердили.

Как сообщалоИА Регнум, ранее, 11 декабря, Путин заявил, что Арктика обладает колоссальным потенциалом, и Россия связывает с этим регионом вопросы по обеспечению национальной безопасности и энергетического укрепления. Он подчеркнул, что развитие этих территорий и их обустройство стали неоспоримым приоритетом для России.

Глава государства поднял вопрос об арктической ипотеке. Путин призвал распространить эту программу на молодых врачей и педагогов страны. Российский лидер отметил, что было бы правильно распространить ипотеку и на участников спецоперации.