Москва, 11 декабря, 2023, 19:36 — ИА Регнум. Москву 12 декабря накроет метель, которая продлится три дня, а высота сугробов местами будет достигать полуметра, сообщил агентству «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Наталья Стрельцова ИА Регнум

«До четверга включительно порывы ветра прогнозируются до 15 м/с, поэтому и завтра, и в среду, и в четверг местами будет метель», — заявил он.

Вильфанд отметил, что у сотрудников ЖКХ и автомобилистов будут сложности из-за больших сугробов, которые могут быть неравномерными из-за сильного ветра, добавил синоптик. По данным Гидрометцентра, высота сугробов будет достигать 13–20 см, а к концу недели местами будет до 45–50 см. Вильфанд сообщил, что рекордную высоту сугробов в столице в период с 13 по 16 декабря зафиксировали в 1919 (32–33 см) и 1941 (36 см) годах.

Температура воздуха в Москве, по прогнозу, будет около минус 4–7 градусов, ночью она опустится до минус 6–10 градусов.

Как сообщало ИА Регнум, специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 10 декабря также предупредил о выпадении рекордного количества снега в Москве на этой неделе. По информации центра, к 15 декабря в столице за несколько дней выпадет месячная норма осадков. Он предупредил, что в пятницу ожидается суточный рекорд по этому показателю за всю историю наблюдений.

Тишковец также сообщил, что ноябрь и начало декабря оказались самыми снежными в истории российской столицы. Снегопад, который пришёл в Москву, обновил рекорд 71-летней давности.