Москва, 11 декабря, 2023, 19:01 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев 11 декабря допустил возможность точечных изменений в конституции, отметив при этом, что условий для её изменения сейчас нет.

Нина Зотина/ РИА Новости

«Точечные изменения в конституцию точно будут», — отметил он на встрече со школьниками и студентами.

Медведев при этом заявил, что конституция — это консервативный документ, однако его донастройка безусловно будет происходить.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 11 декабря, Медведев заявил, что конституцию не нужно часто принимать и обновлять, однако при этом она не должна быть и застывшим документом. По его словам, за 30 лет главный закон страны доказал свою работоспособность.

В середине ноября председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что работу над конституцией необходимо продолжить и прописать в ней государственную идеологию.