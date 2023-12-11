Архангельск, 11 декабря, 2023, 18:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин призвал распространить программу арктической ипотеки на молодых врачей и педагогов страны вне зависимости от их стажа. Об этом он заявил 11 декабря.

Михаил Климентьев/ТАСС Владимир Путин

«Я поддерживаю инициативу и прошу правительство распространить такую возможность не только на медицинских работников, но и на педагогов. Мне кажется, это уместно, и без поддержки педагогических работников при снятии возрастных ограничений, а ещё и по срокам работы в регионе нам, конечно, здесь не создать необходимую и нужную для людей среду», — заявил президент на совещании по развитию опорных населённых пунктов Арктики.

Путин также отметил, что было бы правильно распространить ипотеку и на участников специальной военной операции.

Как сообщало ИА Регнум, во время совещания глава государства также согласился с идеей поднять максимальную сумму арктической ипотеки. Как пояснил Путин, правительство примет такое решение, так как сейчас максимальный размер арктического ипотечного займа «маловат» — 6 млн рублей. О решении распространить льготную ипотеку под 2% годовых на российскую Арктическую зону президент сообщил 21 июля. Механизм, по его словам, доказал свою эффективность в дальневосточных регионах.