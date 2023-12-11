Москва, 11 декабря, 2023, 18:31 — ИА Регнум. Новый тоннель под путями четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) улучшит транспортное обслуживание московских районов Бутырский и Марьина Роща. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строящегося тоннеля, который соединит улицу Складочную с улицей Двинцев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Мы продолжаем работу по локальным мероприятиям, по локальным объектам, которые зашивают проблемные места в городе с точки зрения транспортного обеспечения, — подчеркнул мэр города. — Один из таких проектов — здесь, на улице Складочной. Строим тоннель под МЦД-4. Затем под улицей Складочной дальше пойдем до путепровода, который сейчас проектирует и будет строить РЖД в 2024–2025 годах», — добавил он. По словам Собянина, главный тоннель должен быть завершен в 2024 году.

Ввод объекта улучшит транспортное обслуживание районов Бутырский и Марьина Роща. «Объект важный. Улучшает транспортную доступность двух районов: Марьина Роща и Бутырский», — сказал градоначальник.

Как доложил мэру председатель совета директоров компании-подрядчика АО «Группа компаний «ЕКС» Максим Крылов, строительство ведется с опережением графика. На объекте задействованы порядка 400 человек, около 100 единиц техники, работы выполняются в круглосуточно режиме.

Строительство тоннеля длиной 309 м под путями МЦД-4 было начато в марте 2023 года. Объект с двумя полосами движения в обоих направлениях соединит улицы Складочную и Двинцев, что улучшит транспортное обслуживание в общей сложности более 135 тыс. человек. Перепробег автотранспорта сократится до 5,9 км, а время в пути — в среднем на 17 минут.

На сегодняшний день ведется проектирование железнодорожного путепровода МЦД-2, строительство которого позволит в перспективе соединить улицу Складочную с улицей Добролюбова. В результате будет создана новая транспортная связь между Третьим транспортным кольцом и ул. Милашенкова с выездом на Алтуфьевское шоссе. С целью снижения уровня шума вдоль улицы Складочная в районе одного из жилых комплексов установят защитные экраны протяженностью 101 м.

Всего в рамках проекта будет построено 3,6 км дорог. В планах на 2024–2026 годы — строительство 265 км дорог, 71 искусственного сооружения и 60 пешеходных переходов.

Всего же в 2011–2023 годах правительством Москвы построено 1353 км дорог, что составляет порядка 25% от существующей улично-дорожной сети. Возведено 425 новых тоннелей, эстакад и мостов — количество искусственных транспортных сооружений выросло на 65%. Также построено 297 внеуличных пешеходных переходов.