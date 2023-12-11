Москва, 11 декабря, 2023, 18:17 — ИА Регнум. Первый апелляционный суд вернул на рассмотрение уголовное дело ярославца Ровшана Намазова, осуждённого по статьям о государственной измене и контрабанде. Об этом стало известно 11 декабря.

Иван Шилов ИА Регнум

«Приговор Ярославского областного суда в отношении Намазова Р. Н. отменён, уголовное дело передано на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции», — говорится в сообщении суда.

Дело Намазова пересмотрит тот же суд, но в новом составе. Дело имеет гриф «секретно», подсудимый — предприниматель, специализирующийся на торговле оборудованием для автомобилей и авиации.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря сотрудники ФСБ задержали жителя Калининградской области, подозреваемого в госизмене, который по заданию украинских спецслужб организовывал диверсии в 15 регионах страны. 21-летний мужчина через мессенджеры получал задания от куратора, и за денежное вознаграждение подыскивал исполнителей диверсий, связанных с поджогом объектов связи и транспортной инфраструктуры. Установлено, что фигурант организовал более 15 поджогов.