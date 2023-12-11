Москва, 11 декабря, 2023, 18:14 — ИА Регнум. Специальная военная операция стала испытанием для России, из которого страна выйдет с честью, заявил 11 декабря заместитель председателя Совета Безопасности страны Дмитрий Медведев во время встречи со школьниками и студентами.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Это испытание для страны. Но мы, конечно, выйдем из него с честью», — сказал он.

Зампред Совбеза выразил уверенность в победе в спецоперации. Он подчеркнул, что Россия отстаивает справедливость, те идеалы, которые когда-то создали такую огромную страну.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 11 декабря, Медведев заявил, что участники спецоперации сражаются за страну, и они будут нести новые знания о справедливости.

До этого, в декабре Медведев описал своё видение дальнейшего развития ситуации на Украине. А в годовщину начала спецоперации, зампред Совбеза назвал героями участников спецоперации. Он напомнил, что российские военные восстанавливают порядок, мир и справедливость на земле.