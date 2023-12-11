Москва, 11 декабря, 2023, 18:15 — ИА Регнум. Кибербуллингу (травле через интернет) в России неоднократно подвергались 22% детей, сообщила глава АНО «Белый интернет» Элина Сидоренко, обсуждая проблему на встрече с уполномоченным при президенте по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

Frank May/DPA/TASS

«Борьба с ним [кибербуллингом] и помощь его жертвам должна строиться через системную работу, обучение цифровой гигиене, адекватное и неизбежное наказание виновников травли», — добавила она.

Львова-Белова согласилась с тем, что нужна комплексная работа по защите детей от угроз, которые могут быть в интернет-пространстве, отметив, что это является одним из приоритетных направлений в государственной повестке. Она рассказала, что приходится искать меры как от старых угроз, так и от новых, которые постоянно появляются.

Рост вовлечённости детей в интернет-пространство требует принятия новых законов и проведение просветительской работы в обществе, добавила омбудсмен. Она также сообщила о сложностях в защите детей от токсичной информации, в том числе рассказала, что вместо закрываемых властями интернет-площадок, содержащих вредную информацию, появляются новые.

«Темпы блокировки не всегда поспевают за темпами создания все новых таких групп и ресурсов», — признала Львова-Белова.

Глава «Белого Интернета» и детский омбудсмен также обсудили эффективные методы профилактики агрессии в виртуальной среде, меры по борьбе с киберпреступностью и защиту персональных данных.

Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане, председатель всероссийского движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец 6 декабря в беседе с ИА Регнум рассказала о положительных сторонах запрета использовать мобильные телефоны на школьных уроках. Эксперт отметила, что такая мера позволит снизить число провокаций, а также гаджеты не будут отвлекать детей от учёбы.