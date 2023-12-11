Архангельск, 11 декабря, 2023, 17:47 — ИА Регнум. В Архангельске необходимо оперативно решить проблему с ветхим жильем. Об этом во время совещания по развитию опорных населённых пунктов Арктической зоны 11 декабря заявил президент России Владимир Путин, который находится в регионе с рабочим визитом.

Российский лидер отметил, что в субъекте некоторые дома фактически «заваливаются набок», но в категорию ветхих по каким-то причинам не попали.

«Одним из ключевых приоритетов здесь прошу считать расселение ветхого жилья и модернизацию системы ЖКХ», ― сказал российский лидер.

Он также заявил, что попросит вице-премьера Марата Хуснуллина и министра строительства обязательно обратить на это внимание. Путин подчеркнул, что это задачу нужно решать как первоочередную.

Глава государства добавил, что при этом к выбору строительных материалов и технологий нужно подходить с учётом сурового климата этих мест.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент Владимир Путин заявил о необходимости российским властям расселять аварийное жильё, переселяя людей из трущоб.

Восьмого ноября Путин поручил утвердить график расселения ветхого жилья на Дальнем Востоке. Дорожные карты по переселению жителей Дальнего Востока из аварийного жилья, признанного таковым по состоянию на 1 сентября, правительство должно утвердить до 1 июля 2024 года. Речь идёт о переселении граждан из аварийного жилья во Владивостоке, Хабаровске, Находке и Уссурийске. На переселение отвели срок до 1 января 2030 года.

Путин заявил 14 ноября, что в 2023 году жилищные условия улучшили около 7 млн россиян, это 3,2 млн семей. В то же время в стране расселили около 2 млн кв. м аварийного жилья.