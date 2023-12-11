Москва, 11 декабря, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что не видит ничего плохого в использовании искусственного интеллекта при разработке правовых актов. Об этом он сказал 11 декабря на встрече со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции.

Медведев отметил, что ИИ не заменит человека, если только не появится в том виде, в котором станет самым властным во всём мире.

«Апокалиптические сценарии не буду анализировать, пусть этим Илон Маск занимается. Но человек всё равно нужен, даже при наличии очень высокого уровня ИИ, способного обрабатывать сложные тексты, или наличии нейросети, которая будет эти тексты генерировать», — заявил замглавы Совбеза.

По его мнению, человек не потеряет главную функцию создателя и управляющего искусственным интеллектом, так как отпустить бразды правления будет очень чревато.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на встрече с участниками III Конгресса молодых учёных 29 ноября заявил, что российская система образования позволяет внести в образовательные школьные программы изучение искусственного интеллекта. Глава государства подчеркнул, что выступает за внедрение ИИ в сферы производства и российской экономики в целом.

Позднее, 6 декабря, глава Сбера Герман Греф заявил, что Сбер выбрал развитие ИИ в качестве приоритетного направления для своей новой стратегии. Как он отметил, именно с помощью ИИ должно в будущем приниматься большинство решений. Греф добавил, что специалисты продолжают работу над самыми сложными и тяжело конструируемыми продуктами, так как ИИ не поможет, когда потребуется удовлетворить самые непростые нужды человека.