Москва, 11 декабря, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Заместитель председатели Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность в победе президента Владимира Путина на предстоящих в марте выборах.

Сергей Гунеев /РИА Новости Владимир Путин

На встрече с отличниками учёбы и победителями олимпиад 11 декабря Медведев заявил, что Путину ещё очень многое нужно сделать для страны. Он назвал главу государства лидером России и мощным политиком с огромным опытом.

«Я уверен, что это оценят граждане нашей страны, уверен и в результатах того, что будет в марте месяце», — заявил Медведев.

По его словам, в нынешней ситуации решение Путина идти на выборы совершенно правильно и логично.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря Путин в Кремле на церемонии вручения наград заявил, что принял решение участвовать в президентских выборах 2024 года.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев 11 декабря сообщил, что Центризбирком получил уведомления инициативной группы о выдвижении Путина на предстоящие в марте президентские выборы.

Первое заседание инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом на выборах президента состоялось 10 декабря. Группу создали общественники и активисты — врачи, учителя, артисты, спортсмены, учёные, военные, политики.