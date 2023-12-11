Архангельск, 11 декабря, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин согласился с идеей поднять верхний предел максимальной суммы кредита по льготной арктической ипотеке. Он завил об этом 11 декабря на встрече в Архангельске в режиме видеоконференции с получателями соответствующих займов.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Согласен, это конкретное предложение по ипотечным кредитам в арктической зоне. Думаю, что мы обсудим», — сказал он в ответ на предложение одного из участников встречи.

Глава государства уточнил, что правительство России примет такое решение, так как сейчас «там маловато». В данный момент верхний предел льготного займа по этой программе составляет 6 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 21 июля принял решение, что льготную ипотеку под 2% годовых распространят на российскую Арктическую зону. Этот механизм ранее уже доказал свою эффективность в дальневосточных регионах.

Правительство России 30 ноября по поручению президента утвердило расширение программы «Дальневосточная ипотека» на арктическую зону. Теперь проживающие там россияне смогут её взять по льготной ставке 2% на строительство или покупку жилья.