Москва, 11 декабря, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Участники спецоперации сражаются за страну, и они будут нести новые знания о справедливости, заявил 11 декабря зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече со школьниками и студентами.

Михаил Воскресенский / РИА Новости

«Большое количество ребят сражается за страну, защищает её. И вот они теперь и будут нести новые знания о справедливости», — сказал Медведев.

Он отметил, что присутствующие на встрече ребята получают знания о Великой Отечественной войне по фильмам, книгам, информации из интернета.

Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря Медведев описал своё видение дальнейшего развития ситуации на Украине. Он предложил сценарий для последней серии сериала «Слуга народа».

В феврале, в годовщину спецоперации, Медведев назвал героями участников спецоперации. Он напомнил, что российские бойцы целый год восстанавливают порядок, мир и справедливость на земле, защищают людей и уничтожают корни неонацизма.