Москва, 11 декабря, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Выдворение иностранцев из России могут заменить штрафом, если суд сочтёт депортацию слишком строгой мерой. Соответствующие поправки 11 декабря одобрил комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

Иван Шилов ИА Регнум

Комитет порекомендовал Госдуме принять во втором чтении законопроект о закреплении срока содержания выдворяемых из страны иностранных граждан и лиц без гражданства в специальных учреждениях. Этот срок будет составлять не более 90 суток со дня вынесения постановления о выдворении.

Также поправки предусматривают возможность замены выдворения иностранца штрафом. Судья сможет прибегнуть к этой мере с учётом уплаты иностранцем налогов, рода его деятельности, наличия жилья, семейного положения, а также с учётом его законопослушного поведения, продолжительности жизни в России.

Судья может принять решение о штрафе взамен выдворения, если сочтёт, что оно было бы чрезмерным ограничением права на уважение частной жизни и что выдворение несоразмерно целям административного наказания. Также штраф суд может назначить в случае отсутствия страны, готовой принять на своей территории лицо без гражданства.

Иностранному гражданину суд сможет назначить наказание в виде административного штрафа в размере от 40 до 50 тысяч рублей или обязательные работы на срок от 150 до 200 часов.

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря лидер фракции Госдумы «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов призвал выдворять из страны родственников мигрантов, совершивших преступления.

Член фракции КПРФ Михаил Матвеев со своей стороны рассказал о законопроекте, уточняющем понятие «соотечественник». Этот законопроект исключит возможность для мигрантов переезжать в Россию большими группами из Средней Азии.

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека 4 декабря заявил, что права мигрантов в стране нужно соблюдать, но во главе угла должны находиться интересы российских граждан.