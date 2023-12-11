Москва, 11 декабря, 2023, 17:07 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел вызвало посла Дании в Москве Якоба Хеннингсена из-за провокационных высказываний в датских СМИ о положении иностранных компаний в России. Об этом 11 декабря сообщила пресс-служба российского МИД.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Послу указали на недопустимость заявлений, касающихся экономики и законодательства России, подчеркнув, что это граничит с вмешательством Дании во внутренние дела страны.

«Распространение послом подобных домыслов является нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и противоречит самой сути тех функций, которые призван исполнять посол в стране пребывания», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 16 июня заявил, что из страны никогда не выгоняли иностранные компании, а наоборот, призывали не уходить и подумать о последствиях. Он также отметил, что ушедшие с российского рынка предприятия освободили ниши для отечественных производителей. Таким образом уход иностранных брендов из РФ стал стимулом для развития российских компаний, добавил глава государства.

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский 11 августа заявил, что иностранные государства, работающие в стране, могут рассчитывать на господдержку. Он пообещал, что российские власти постараются создать комфортные условия для таких предприятий.