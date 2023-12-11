Москва, 11 декабря, 2023, 16:39 — ИА Регнум. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил на брифинге 11 декабря, что бывшая глава ЦРУ Джина Хаспел оказалась в числе граждан США, оказавших влияние на расследование причин пандемии коронавируса. Список соответствующих имён опубликовало Министерство обороны России.

Алексей Сухоруков/РИА Новости

«Распространение новой коронавирусной инфекции привело к значительному росту прибыли биотехнологических корпораций за счёт создания вакцин и лекарств от коронавируса, а также к усилению зависимости развивающихся стран от США и созданию условий для дальнейшей реализации ими программ двойного назначения», — заявил он.

Кириллов отметил, что в списке также оказались сотрудники госорганов и медицинских и фармацевтических компаний, в том числе бывший советник Белого дома и директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, экс-гендиректор компании Metabiota Нита Мадхав и министр здравоохранения США в 2018–2021 годах Алекс Азар.

«Деятельность указанных должностных лиц наглядно демонстрирует, что американская администрация сознательно игнорирует важнейшие вопросы биобезопасности ради получения сверхприбылей», — добавил Кириллов.

Помимо этого, по его словам, в США в рамках исследований коронавирусной инфекции занимались изучением летающих вглубь российской территории летучих мышей.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре Кириллов рассказал, что «тренинг по реагированию на биологические угрозы» провели во Львове при финансовой поддержке агентства США по международному развитию с целью отработатьантироссийскую провокацию с применением вируса птичьего гриппа. В мероприятии, по данным начальника РХБЗ, участвовали сотрудники СБУ и национальной полиции, а также представители некоммерческих организаций из западных стран.

Комментируя это в беседе с ИА Регнум, экс-член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин заявил, что России необходимо как можно быстрее завершить специальную военную операцию, так как с её продолжением повышается риск биологической провокации со стороны Украины и США. По его словам, это вполне возможно, так как Соединённые Штаты — единственная страна в мире, которая в своей истории применяла и химическое, и биологическое, и ядерное оружие. Никулин напомнил, что в 1980–1990-е годы США практически разорили Кубу, используя против неё биологическое оружие.