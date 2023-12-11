ВМФ получит ещё три подводных ракетоносца «Борей А»
Путин: ВМФ передадут ещё три стратегические атомные подлодки «Борей А»
Северодвинск, Архангельская область, 11 декабря, 2023, 17:34 — ИА Регнум. В ближайшие годы Военно-морской флот России получит три подводных ракетоносца проекта «Борей А». Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III» в Северодвинске.
«В ближайшие годы в рамках государственной программы вооружений только со стапелей легендарного «Севмаша» должны быть спущены на воду и переданы военно-морскому флоту ещё три стратегических ракетоносца класса «Борей-А», — сказал он.
Глава государства отметил, что в данный момент идёт строительство ещё пяти атомных ракетных крейсеров проекта «Ясень-М», из которых подлодка «Архангельск» находится на заключительном этапе.
Как сообщало ИА Регнум, ранее 11 декабря Путин заявил, что работу по наращиванию морской мощи России обязательно продолжат. Глава государства отметил, что также Россия обязательно реализует планы по строительству подводных и надводных кораблей, количественно укрепит боеготовность ВМФ и свою морскую мощь в важнейших стратегических районах мирового океана.
Позднее в этот же день президент назвал подводные крейсеры «Император Александр III» и «Красноярск» грозными ракетоносцами, которые не имеют равных в своём классе. Путин уточнил, что ВМФ России получает самую современную технику и вооружения.