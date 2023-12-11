Северодвинск, Архангельская область, 11 декабря, 2023, 17:34 — ИА Регнум. В ближайшие годы Военно-морской флот России получит три подводных ракетоносца проекта «Борей А». Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III» в Северодвинске.

Кирилл Иодас /POOL /РИА Новости Владимир Путин

«В ближайшие годы в рамках государственной программы вооружений только со стапелей легендарного «Севмаша» должны быть спущены на воду и переданы военно-морскому флоту ещё три стратегических ракетоносца класса «Борей-А», — сказал он.

Глава государства отметил, что в данный момент идёт строительство ещё пяти атомных ракетных крейсеров проекта «Ясень-М», из которых подлодка «Архангельск» находится на заключительном этапе.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее 11 декабря Путин заявил, что работу по наращиванию морской мощи России обязательно продолжат. Глава государства отметил, что также Россия обязательно реализует планы по строительству подводных и надводных кораблей, количественно укрепит боеготовность ВМФ и свою морскую мощь в важнейших стратегических районах мирового океана.

Позднее в этот же день президент назвал подводные крейсеры «Император Александр III» и «Красноярск» грозными ракетоносцами, которые не имеют равных в своём классе. Путин уточнил, что ВМФ России получает самую современную технику и вооружения.