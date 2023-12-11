Лондон, 11 декабря, 2023, 17:41 — ИА Регнум. Великобритания сохранит действие антироссийских санкций после завершения специальной военной операции (СВО) на Украине, заявила 11 декабря замминистра по делам бизнеса и торговли королевства Нусрат Гани во время выступления в аналитическом центре Policy Exchange.

Иван Шилов ИА Регнум

«Санкции продолжат действовать, когда военный конфликт закончится. Их не отменят в день завершения конфликта», — сказала она.

По словам Гани, Британия таким образом собирается помешать России восстановить военный потенциал.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 декабря заявил, что в Кремле не сомневаются в намерениях Запада продлевать антироссийские санкции в течение долгих лет. Он добавил, что российские власти учитывают это, проводя свою политику.

Президент России Владимир Путин 21 сентября заявил, что антироссийские санкции имеют в ряде случаев негативный эффект, но в целом они стимулируют развитие экономики страны. Он подчеркнул, что в новых условиях открываются и новые возможности.