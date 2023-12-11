Красноярск, 11 декабря, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Суд в Красноярске по итогам рассмотрения третьего, последнего уголовного дела бывшего депутата заксобрания Красноярского края, экс-председателя совета директоров Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ) Анатолия Быкова об убийстве в 1998 году приговорил его к 12 годам лишения свободы. Об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

РИА Новости/Владимир Николаев Бизнесмен Анатолий Быков

Кировский районный суд Красноярска приговорил Быкова по делу об убийстве криминального авторитета Владимира Филиппова в 1998 году группой лиц (ч. ч. 3, 4 ст. 33, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ) к 12 годам тюрьмы. В совокупности экс-бизнесмен, ранее уже дважды осуждённый за организацию убийств, получил 20 лет заключения в колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что двое мужчин произвели не менее шести смертельных выстрелов в потерпевшего в ночь на 18 июня 1998 года.

«С учётом ранее вынесенных приговоров Анатолию Быкову окончательно назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении. Суд также взыскал с с экс-депутата заксобрания 7 млн рублей в пользу дочери потерпевшего.

Как сообщало ИА Регнум, 12 мая Центральный районный суд Красноярска приговорил Быкова к 11 годам колонии за подстрекательство к убийству и этим увеличил для него совокупный срок лишения свободы до 17 лет. В 2021 году экс-главу КрАЗа признали виновным по делу об организации двойного убийства в 1994 году и осудили на 13 лет заключения.

Суд приговорил Быкова к 11 годам колонии в качестве наказания за подстрекательство к убийству предпринимателя Андрея Неколова. При этом бизнесмена освободили от отбывания наказания за подстрекательство к покушению на убийство предпринимателя Андрея Грабовского.