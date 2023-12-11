Москва, 11 декабря, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Владимир Станулевич

Фото В. Станулевича Сергей Степашин и Сергей Лавров

Конфликт в Палестине стал очень горячим звеном в цепи военных конфликтов между миропорядком «по-американски» и многополярностью. Приблизит ли он Третью Мировую войну, и какое будущее ждет мир? На этот и другие вопросы ИА Регнум ответил председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин.

Владимир Станулевич: Как вы оцениваете события в секторе Газа и на Ближнем Востоке — это очередное обострение или качественно более опасный конфликт?

Сергей Степашин: Это продолжение старого конфликта, но в более кровавой форме. Хотя многие сейчас на Ближнем Востоке считают, что нападение ХАМАСа — это возмездие. Когда гибнут мирные люди, для меня, как бывшего директора ФСБ, это не акт возмездия, а теракт. Но ответ Израиля, безусловно, совершенно неадекватный: уничтожены города, погибло уже более 15 тысяч человек, 5 тысяч детей. Самое печальное — очень боязливая реакция стран Ближнего Востока. Такой слабости не было никогда. Я полагаю, что ХАМАС рассчитывал на более активную поддержку своих действий. Этого не произошло.

Сейчас будет уничтожен сектор Газа — израильское руководство прямо об этом говорит, оно не позволит возродиться ХАМАСу. Но ХАМАС — это политический режим, при чем тут мирные люди?

Вы думаете, сектор Газа прекратит существование как арабская автономия?

У нас есть пример Голанских высот — Израиль не вернул их Сирии.

Позиция нашего МИДа и нашего представителя в Совете безопасности ООН — бойню надо заканчивать.

Как конфликт отразился на позициях России на Ближнем Востоке?

Никто не отменял резолюции Совбеза ООН 1947 и 1967 годов о создании двух государств — арабского и еврейского в Палестине. Россия свою позицию на Ближнем Востоке не меняла, как и Императорское православное палестинское общество, которое я представляю. 102 русских школы, несколько подворий, больниц, были построены там царской Россией, мы эту политику продолжаем.

Твердая позиция России по созданию двух государств не нравится Израилю. Это препятствует работе ИППО по возвращению православных святынь?

Не облегчает точно, особенно по Александровскому подворью в Иерусалиме — вопрос завис. Хотя мы в первые дни разместили на нашем Сергиевском подворье в Иерусалиме израильских беженцев с границы с сектором Газы, у которых были уничтожены дома. ИППО всегда была организацией милосердия и эту линию будем продолжать, как завещала великая княгиня Елизавета Федоровна.

Когда-то Вы доставили послание Москвы Башару Асаду, что сыграло большую роль в поддержке сирийского правительства в гражданской войне.

ИГИЛ стоял у ворот Дамаска, наше посольство готовили к эвакуации, я через Бейрут, потом машиной через Долину Бекаа, добирался на встречу с Башаром Асадом. Передал послание Владимира Путина, что мы поддержим руководство Сирии. Асад ответил так, как очень понравилось нашему президенту: «В отличие от Януковича, я никуда не сбегу». Это заявление мотивировало нашего президента в хорошем смысле слова. Кстати, первые гуманитарные грузы 16 рейсами МЧС отправило именно от ИППО. Потом уже пошла государственная поддержка, в том числе военная.

Сейчас ИППО имеет возможности в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке?

Мы работаем в тесной координации с МИДом России. Зампредом ИППО является заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Леонидович Богданов, а владыка Антоний — «министр» иностранных дел РПЦ, также член нашей организации. Активно по Ближнему Востоку с нами работает Россотрудничество. Это называется народной дипломатией.

Не кажется, что противостояние между «мировой империей» США и многополярностью идет к войне? Украина, Ближний Восток, Африка, Венесуэла с Гайаной…

Политика Украины — это не позиция украинского народа, хотя, после большого количества погибших, многие без особой симпатии к нам относятся. Украина сейчас находится под полным управлением США и Евросоюза. И в военных делах, и в экономике, и в принятии других решений.

Когда мы говорим о многополярном мире, мы американцам посылаем сигнал: давайте договариваться. Вот ушел из жизни Генри Киссинджер. Он не любил Советский Союз, активное участие принимал во Вьетнамской войне, в локальных конфликтах на Ближнем Востоке, но постоянно говорил, что США должны договариваться с Советским Союзом. Сейчас надо искать человека типа Киссинджера, чтобы с США можно было вести разговор. С администрацией Байдена разговаривать не о чем — так считают и наш президент Владимир Путин, и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ваш прогноз на дальнейшее переформирование мира?

Мировой войны, которой нас пугают, думаю, не будет — никто после ядерного столкновения не выживет. Блоковая система должна в перспективе отойти в сторону. Нужно менять формат Совбеза ООН — увеличивать его за счет постоянного членства Индии, Африканского Союза. Надо менять формат Генассамблеи ООН, ее решения должны носить не рекомендательный, а обязательный характер. Надо создавать силы безопасности ООН для предотвращения таких страшных войн, как сейчас в Секторе Газа. Есть удачный и неудачный опыт действия сил ООН. Неудачный в Югославии, где удалось избежать страшного кровопролития, но при этом Югославия прекратила существование как государство.

Но ООН под американцами. Не получится так, что реформирование ООН усилит США?

Совбез ООН — да, под ними, но генассамблея ООН приняла практически российскую резолюцию по сектору Газа. Там не голосовали некоторые страны, но большинство-то проголосовало.

Вы считаете, что «третий мир» услышит Россию?

Уже слышит, в первую очередь Африка, Юго-Восточная Азия, арабский мир. Наши современные хорошие отношения с Саудовской Аравией удивительны. Помните, одной из причин распада Советского Союза был экономический кризис, когда саудиты уронили цены на нефть до 6 долларов за баррель?

Что в будущем ждет Украину?

Все, кроме американцев и Зеленского, говорят «давайте договариваться». Но перед этим мы должны освободить территорию новых субъектов РФ в административных границах как при Советском Союзе. Зеленский тоже предлагает вернуться к границам 1991 года. Исходя из итогов референдума 17 марта 1991 года «О сохранении Советского Союза» он что ли хочет всю Украину присоединить к России? Что он имеет в виду под границами 1991 года? Беловежские соглашения декабря 1991 года? Там никаких границ еще не было, соглашения подписывались впопыхах под давлением Кравчука, в то время президента Украины.

Кстати сказать, если бы в Беловежских соглашениях были прописаны основные принципы СНГ, как они готовились в новом Союзном договоре — единые вооруженные силы, единая внешняя политика, единая валюта и единый национальный банк — страшной беды на Украине не было бы.

Вы считаете роспуск СССР прошел легитимно?

Беловежские соглашения были нелегитимны, потому что полномочий Борису Ельцину на подписание этих соглашений ни Верховный совет СССР, ни Верховный совет РСФСР, не давали. Потом уже «априори» Верховный совет проголосовал «за», съезд народных депутатов самораспустился и все верховные советы бывших союзных республик их ратифицировали. Но на момент заключения, с точки зрения международного права, Беловежские соглашения были юридически ничтожны. Лишь последующие действия дали возможность легитимизировать их.

Украине, похоже, важнее не где пройдет граница, а войдет ли она в НАТО…

Я прекрасно знаю устав НАТО — в свое время как председатель комитета по обороне и безопасности Верховного совета РФ входил в межпарламентскую ассамблею НАТО и даже был заместителем председателя комитета по обороне НАТО. Они никогда не примут в состав НАТО сторону конфликта. Они голословно заявляют о приёме Украины в НАТО, чтобы Зеленского мотивировать.

Но мир когда-то наступит, и Украину примут в НАТО. Очень опасно!

Условием мира должна стать гарантия границ Украины рядом мировых держав, а не членством в блоке НАТО. Это должна быть твердая позиция России, иначе в будущем снова война. Вспомним корейский вариант, когда Советский Союз, США и Китай, три страны — участники корейской войны, договорились о границах двух Корей и остались гарантами. Гарантом по Украине могут стать США и Россия, надо подключить Евросоюз и Китай. К этому мы придем, потому что ни о каком военном поражении России речи быть не может.

Внутренней смуты, на которую рассчитывал Запад, в России не произошло. Все нехорошие люди сбежали: бывший министр иностранных дел Козырев, обливающий грязью Россию, бывший премьер-министр Касьянов, которого мне в правительство подсунули министром финансов. Сейчас бы посмотрел ему в глаза. Даже не ему, а тем, кто его втаскивал в правительство — не буду называть фамилии. Сегодня Россия, как никогда, консолидирована, и я это знаю не понаслышке — проехал всю страну как руководитель наблюдательного совета Фонда развития территорий, встречался со многими.

Ключевой момент в планах на внутреннюю смуту — раскол элит…

Путин выдвинется, выборы пройдут успешно. Вы увидите, какой будет результат. Я не помню за всю свою сознательную жизнь, чтобы так была сплочена наша страна. Хорошо помню 1980-е годы, как были расколоты и народ, и элита. Как грохнулась КПСС за 20 минут. Пришел Севастьянов, опечатал дверь, и ни один человек не вышел на митинг, а в КПСС было 28 миллионов!

Мы опыт 1917 года повторять не собираемся. Революция была в феврале, а не в октябре, в октябре большевики подобрали власть на улице, она лежала в осенних лужах. В феврале 1917 года императора Николая II предали, в первую очередь свои военные, а потом депутаты Государственной думы. Военные, которых спустя год штыками кололи пьяные матросы и солдаты. Я имею в виду генерала Руцкого. Сегодня я не вижу никаких угроз в этой части, абсолютно никаких.

Что делать чтобы будущее России стало светлым?

Развивать экономику, научно-технический прогресс, стимулировать наш средний и малый бизнес — хватит его кошмарить. Дикие санкции показали, что мы на многое способны. Россия — это континент. Огромный континент, который может жить сам по себе. Единственная стратегическая проблема — демографический провал, у нас сокращается население, пустуют многие деревни, малые города. Поэтому год семьи Владимир Путин объявил совершенно справедливо.

С демографией проблема по распределению поддержки рождаемости среди регионов. Если делать это равномерно, то дисбалансы между вымирающими и быстро растущими регионами усилятся.

Должна быть дифференциация, надо подтягивать к богатым бедных, а не делать больше богатых и больше бедных. Я противник высказываний некоторых руководителей о необходимости населению съехаться в несколько агломераций. Очень опасная идея — мы потеряем земли, которые пустыми не будут, у нас огромная граница сами знаете с кем.

Насколько возможен возврат к классической семье со специализацией мужчины на одном, а женщины на другом? Считают, что без нее рождаемость будет продолжать падать.

Россия сохранила, в основном, семейные ценности. ЛГБТ у нас никогда не приживется, как бы насильно его не внедряли всякими путями. Но у нас концептуальная ошибка: мы говорим, что чем больше денег матерям будем давать, тем больше детей будет рождаться. На самом деле больше детей рождается в бедных странах. Надо чтобы люди понимали, что когда они постареют, они не будут нищебродами.

Вторая тяжелая проблема — бедность. Для большинства населения МРОТ в размере 19 тысяч — это потратить 7 тысяч на коммуналку, 5 тысяч на лекарства, на еду совсем мало остается. А развитие человека, а дети? Должны быть экономические программы по борьбе с бедностью. Я думаю, об этом будет говорить Владимир Путин в период выборной кампании.

На днях вы встречались с Петром Толстым, говорили о поддержке русской культуры на Русском Севере, в Арктике.

Севморпуть — блестящий экономический проект. Сейчас стратегически выстроены задачи, почему Объединенная судостроительная компания ушла под ВТБ для финансовой реанимации, по строительству атомного флота, планируется строительство 100 судов для Севморпути. США и Дания нас пугают, что они перекроют нам Балтийское море. Мы по Северу пойдем, по Арктике. Мы весь мир пройдем!

Это, кстати, была идея императора Александра III — глубоководный незамерзающий порт на Мурмане как прямой выход в мировой океан.

Да, это так. И не надо было Александру II отдавать Аляску. Сейчас нам там было бы так хорошо с вооруженными силами.