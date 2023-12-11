* движение признано экстремистским и запрещено в РФ

Москва, 11 декабря, 2023, 19:00 — ИА Регнум. Актёр Максим Виторган цинично сравнил борьбу с пропагандой движения ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в РФ) с борьбой с фашистами в известном литературном произведении о Великой Отечественной войне.

РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В посте на Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) он упомянул фильм «Джиа» 1998 года, в котором на «Кинопоиске» вырезали сцену поцелуя двух главных героинь.

«Одна подходит к другой, дальше кат ― стоит офигефший муж и спрашивает, мол, что это было <…>. В общем, не прошёл враг, не прошел. Две девчонки было всего. Но не смогли вы, не смогли…», ― написал Виторган.

Фраза «Враг не пройдёт» ― из фильма «А зори здесь тихие» по одноимённой повести писателя Бориса Васильева, который рассказывает о героизме и подвиге пятерых девушек-зенитчиц.

«Девочки милые, милые, милые, Память о вас жива… Враг не прошёл!» ― гласит строчка из стихотворения «А зори здесь тихие», написанная писательницей Тамарой Штван.

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Как сообщало ИА Регнум, в конце ноября Верховный суд России признал экстремистской деятельность международного общественного движения ЛГБТ и запретил её в России. В заседании принимал участие только представитель Минюста, который и обратился в суд с иском, со стороны ответчика в суде никого не было. Заседание прошло в закрытом режиме, длилось более четырех часов, так как материалы дела насчитывают порядка 20 томов.

Требование о запрете организации связано с тем, что в деятельности ЛГБТ-движения на территории России неоднократно выявляли различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни.

Адвокат, управляющий партнёр адвокатского бюро «Михальчик и партнёры» Алексей Михальчик выразил мнение, что ЛГБТ-движения, созданные в России, координируются и финансируются из недружественных стран. По его словам, после решения суда участие и организационные действия, связанные с управлением и финансированием таких организаций, теперь будут фактически образовывать состав уголовно наказуемого деяния.

Он также подчеркнул, что головные организации ЛГБТ-движения находятся за границей, где серьёзно влияют на общественные и политические процессы. Их повестка резко контрастирует с той, которая задаётся в России.

Один из основателей и лидеров группы «Би-2» Егор Бортник (Лёва «Би-2», физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) выразил поддержку ЛГБТ. К стикерам, которые он использует в соцсетях, музыкант добавил радужный флажок, символизирующий ЛГБТ.