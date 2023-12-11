Москва, 11 декабря, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Суд отказал МВД в заочном аресте основателя сети «Тануки» Александра Орлова.

Тверской суд Москвы сообщил в ноябре, что МВД объявило ресторатора в международный розыск в связи с уголовным делом о причинении ущерба путём обмана или злоупотребления доверием.

В сентябре 2022 года Орлов уехал из России. Он продал российскую часть своего холдинга Bulldozer Group. При этом сообщалось, что ресторатор продолжает работать под брендом Alba Group над проектами в российских городах.

В декабре 2023 года основатель сетей «Тануки» и «Ёрш» заявил, что находится в Лондоне. Он заявил, что для него стали сюрпризом объявление в розыск и расследование уголовного дела. По словам ресторатора, адвокаты уже разбираются с этим вопросом.

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