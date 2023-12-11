Москва, 11 декабря, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Модернизацию «Адмирала Касатонова» под ракеты «Циркон» завершили в ноябре. Об этом президенту России Владимиру Путину 11 декабря сообщил командир фрегата, капитан 1-го ранга Алексей Рябоштан.

Лев Федосеев/ТАСС Фрегат «Адмирал флота Касатонов»

Путин и главком ВМФ адмирал Николай Евменов обсудили гиперзвуковые ракеты «Циркон». Они посетили фрегат в Северодвинске.

«Закончили модернизацию в ноябре этого года <…> Пока стрельб еще не было. Готовы к выполнению боевых задач», — сказал Путину командир фрегата.

Как уточнил Рябоштан, загрузили четыре боевые ракеты.

В свою очередь, Евменов заявил, что серия фрегатов, несущих гиперзвуковые ракеты «Циркон», будет состоять из десяти кораблей, включая уже существующие.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 11 декабря прибыл с визитом в Архангельскую область. Там он примет участие в церемонии поднятия флагов на атомных подводных лодках «Красноярск» и «Император Александр III». На церемонии глава государства заявил, что работа по повышению морской мощи страны будет продолжена. Путин отметил, что российские атомные подводные крейсеры «Император Александр III» и «Красноярск» — это грозные ракетоносцы, не имеющие равных в своём классе.