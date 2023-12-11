Москва, 11 декабря, 2023, 15:36 — ИА Регнум. На фоне снижения популярности финансовых зон Каймановых островов и Британских Виргинских островов Абу-Даби (ОАЭ) стал новым центром притяжения для миллиардеров со всего мира, сообщило агентство Bloomberg.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«В Абу-Даби зарегистрировано более пяти тысяч частных компаний», — говорится в материале.

Для сравнения, в 2016 году таких компаний было 46.

В числе владельцев крупных компаний, переехавших в Абу-Даби, журналисты назвали бывшего гендиректора криптобиржи Binance Чанпэна Чжао и основателя крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Рэя Далио.

Консультанты по финансовым вопросам и международные инвесторы отмечают, что в Абу-Даби одним из главных преимуществ является получение долгосрочного вида на жительство и даже паспорта ОАЭ для тех, кто делает крупные инвестиции в регионе. В материале также говорится, что ближневосточный финансовый центр привлекает гарантиями защиты активов от иностранных юрисдикций и возможностью извлекать выгоду из соглашений об избежании двойного налогообложения.

В октябре ведущий научный сотрудник Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики Андрей Мастеров в беседе с ИА Регнум заявил, что основной причиной роста деловой активности в России стало увеличение объёмов производства в оборонно-промышленном комплексе. Деловая активность также растёт за счёт активного развития импортозамещения.

Индекс деловой активности в российском производственном секторе вырос в сентябре до 54,5. Аналитики объясняют это тем, что российская экономика уверенно адаптируется к внешним ограничениям.