Киев, 11 декабря, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Использование FPV-дронов и радиоразведка помогают российским военнослужащим добиваться успехов на различных направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявил украинский генерал в отставке Сергей Кривонос.

Павел Лисицын/РИА Новости

Вместе с тем он обратил внимание на радиоразведку. Кривонос добавил, что российские военные лишают Вооружённые силы Украины возможности укрываться в сооружениях на передовой, замедляя перемещение украинских войск.

«Русские достигают определённых тактических успехов на отдельных направлениях. И, к сожалению, активное использование преимущественно FPV-беспилотников и радиоразведки позволило им их добиться», — заявил генерал в эфире украинского телеканала «Прямой».

В то же время, как сообщало ИА Регнум, экс-заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о сложностях, которые ВСУ испытываютна пяти направлениях: купянском, лиманском, бахмутском, марьинском и авдеевском.

С начала июня 2023 года Украина проводит так называемое контрнаступление по нескольким направлениям, где на южнодонецком, артёмовском и запорожском ВСУ безуспешно пытаются занять более выгодные рубежи. В боевых действиях участвуют подготовленные НАТО бригады, вооружённые зарубежной техникой.

В последние недели звучали заявления, как со стороны Запада, так и самой Украины, о недостаточно успешном контрнаступлении. Также сообщалось, что на фронте сложилась тупиковая для Киева ситуация.