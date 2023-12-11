Вашингтон, 11 декабря, 2023, 16:39 — ИА Регнум. Ряд западных демократий столкнулся с кризисом доверия к власти, об этом свидетельствуют данные социологического опроса в Британии, Италии, Польше, США, Франции, Хорватии и Швеции. Об этом 11 декабря сообщила газета Politico со ссылкой на имеющиеся у неё результаты исследования компании Ipsos.

Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Уточняется, что 7 из 10 принявших участие в опросе жителей США указали на падение уровня демократии в стране в течение последних нескольких лет. Такого же мнения придерживаются 73% опрошенных жителей Франции. А 6 из 10 респондентов из Британии заявили, что демократическая система в государстве в данный момент работает «хуже, чем пять лет назад».

Из результатов исследования также стало известно, что практически во всех этих странах, где оно проводилось, в том числе в Италии, Польше и Хорватии, свыше половины участников опроса рассказали о недовольстве работой демократической системы. При этом большая часть респондентов заявила, что демократия предполагает привилегии для «богатых и влиятельных», в связи с чем этой системе необходимы «радикальные перемены». Об удовлетворённости политической системой в стране заявили лишь 58% участников опроса из Швеции.

При этом большая часть респондентов в пяти странах Евросоюза высказалась в поддержку работы организации, однако указала на недовольство состоянием демократии в союзе.

«Эти данные свидетельствуют о том, что главная задача, которая стоит перед Евросоюзом в преддверии выборов в Европарламент в 2024 году, — это использовать постоянную поддержку ЕС для восстановления позитивного восприятия европейских институтов, агентств и органов», — заявила директор департамента по связям с общественностью в Европе компании Ipsos Кристин Тресиньи.

По мнению авторов статьи, эти результаты опроса должны быть «пищей для размышления» для политиков Европы в преддверии выборов в Европарламент летом 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря на досрочных выборах в парламент Нидерландов победила крайне правая антииммигрантская Партия свободы (PVV). Эта политическая сила также выступает за отмену антироссийских санкций и против поставок оружия Киеву.

Бизнесмен, экс-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком 25 ноября заявил, что жители стран Евросоюза начинают осознавать, что стали инструментом в руках США против БРИКС. По его словам, именно этим, вероятно, объясняется растущая в странах Евросоюза популярность «пророссийских нарративов».