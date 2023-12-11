Москва, 11 декабря, 2023, 19:26 — ИА Регнум. Новая военно-морская коалиция Великобритании и Норвегии, образованная для помощи Украине, создаст определённые неприятности для флота России. Но есть большие сомнения в том, что им удастся незаметно осуществить поставки кораблей Киеву. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Ранее Великобритания объявила о создании совместно с Норвегией новой коалиции, которая будет поддерживать военные возможности Украины на море. На сайте британского Минобороны отмечается, что коалиция стран будет поставлять технику для укрепления способности Украины действовать на море.

Как отметил военный эксперт Дандыкин, Великобритания давно известна своим чрезмерным участием и активностью в Чёрном море. Он назвал их одними из главных зачинщиков конфликтной ситуации в акватории, а также основными поставщиками морских дронов армии ВСУ.

«Конечно, англичане играют большую роль в обострении обстановки в Чёрном море. Они были организаторами и наёмниками на украинской базе в Очакове. Сейчас подключили ещё и Норвегию, которая имеет опыт диверсионной деятельности на море. К тому же у Норвегии есть финансовые возможности. Эта связка кажется опасной. Она доставит нам определённые неприятности, но не более того», — поделился Дандыкин.

При этом он выразил сомнение, что странам коалиции удастся незаметно поставить Украине большую морскую технику с кораблями. Тем более что российские силы достаточно успешно контролируют основные прибрежные зоны.

«Но как поставлять корабли? Проливы закрыты для всех стран нечерноморского бассейна, все ходы контролируются российскими силами. Но они могут попробовать осуществить поставки по Дунаю, через реки. Вероятнее, только так и будут переправлять», — отметил капитан первого ранга запаса.

На данный момент сообщалось о передаче Киеву двух тральщиков типа Sandown, но, как отметил военный эксперт, они уже довольно старые. По мнению Дандыкина, Британия и Норвегия попытаются передать ВСУ в основном москитный флот с катерами, дронами и малыми боевыми кораблями.

«Будут пытаться нарастить количество морских дронов, в том числе подводных, что вызывает некоторые опасения. Скорее будут поставлять не корабли, а катера, которые могут носить ракетное оружие. В основном это малая зенитная артиллерия, возможно, большего калибра. Другую морскую технику — корабли — будет очень сложно провести по наземному коридору», — уточнил Дандыкин.

Ранее стало известно о производстве в России первых морских катеров-дронов. Поставка первых десяти беспилотников может состояться до конца 2023 года. Партия пройдёт испытания в зоне СВО. После успешной пробы дроны запустят в серийное производство. Как рассказал военный эксперт Алексей Леонков, российские морские беспилотники нужны в первую очередь для патрулирования акватории Чёрного моря, разведки, выявления отправной точки запуска вражеских дронов-камикадзе и ликвидации угроз.

Как передавало ИА Регнум, страны Запада не отправят на Украину военные корабли, потому что их могут перехватить российские военные. Такой точки зрения придерживается основатель аналитического центра Общества Генри Джексона Алан Мендоса. Чтобы доставить корабли на Украину, отметил он, им придётся пройти через Чёрное море, находясь в международных водах.

25 ноября Зеленский заявил, что Киев договорился с союзниками о предоставлении Украине военных кораблей для сопровождения грузовых судов в зерновом коридоре в Чёрном море.

Комментируя эти слова, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Киев использует любые мотивы для милитаризации. Она считает, что декларируемая цель охраны боевыми кораблями судов, перевозящих зерно, — это абсолютное прикрытие для потенциальных военных авантюр киевского режима и его западных кураторов в акватории Чёрного моря.