Симферополь, 11 декабря, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Задержанный за диверсию в Феодосии гражданин Украины рассказал, кто должен был стать его целью. Видео с признательными показаниями мужчины 11 декабря опубликовал в Telegram-канале Следственный комитет.

ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю. Кадр из видео

«[Украинские силовики] на меня вышли через моих друзей, которые в 2014 году уехали с Феодосии. Взрывчатка предназначалась для подрыва мопеда волонтёра-блогера», ― рассказал диверсант.

Он показал место, где закопали три детонатора. Ссылку с фотографиями ему скинули кураторы с Украины. Также мужчина показал гараж, в котором собирал взрывное устройство.

Он добавил, что подрыв мопеда был акцией устрашения, чтобы донести до жителей Крыма «все риски помощи» российским военным.

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Ранее СК сообщил о расследовании ряда уголовных дел в отношении пособников украинских спецслужб, обвиняемых в покушении на должностных лиц и мирных граждан. В их числе двое жителей Феодосии. Украинцам следствие предъявило обвинение в покушении на убийство троих лиц общеопасным способом. Установлено, что 12 июля около подъезда многоквартирного дома по улице Земской в Феодосии они привели в действие взрывное устройство, заложенное в мопед местного жителя.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 12 июля во дворе многоквартирного жилого дома по улице Земской, 18, в Феодосии прогремел взрыв. Недалеко от подъезда № 7 сдетонировала самодельная бомба, установленная на припаркованный мопед.

В результате проходившие мимо пожилые женщины получили ранения. Пенсионерок госпитализировали. От взрывной волны вылетели стёкла в окнах во внутренней части двора, запчасти мопеда разлетелись в радиусе 200 метров. Следователи возбудили уголовное дело.

11 декабря сотрудники ФСБ в Крыму выявили обширную агентурную сеть украинских спецслужб. За год в Крыму сотрудники ведомства пресекли 14 терактов и диверсий, изъяли 37 самодельных взрывных устройств и 200 кг взрывчатки, задержали 18 украинских агентов и их пособников в связи с диверсиями и подрывом автомобилей.