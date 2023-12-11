Путин разрешил поднять флаги на двух атомных подлодках
Путин разрешил поднять флаги на АПЛ «Красноярск» и «Император Александр III»
Северодвинск, Архангельская область, 11 декабря, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 11 декабря разрешил поднятие флагов на атомных подводных лодках «Красноярск» и «Император Александр III». Церемония состоялась в Северодвинске.
«Разрешаю», — заявил глава государства в ответ на доклады военнослужащих о готовности поднять флаги.
Президент пожелал удачи военным морякам и корабелам судостроительного завода «Севмаш» («Производственное объединение Северное машиностроительное предприятие») и поблагодарил их за профессионализм и самоотдачу. «Красноярск» и «Император Александр III» Путин назвал грозными и не имеющими себе равных ракетоносцами.
Также российский лидер рассказал, где они будут нести вахту.
«Уже в скором времени подводные ракетоносцы начнут нести вахту на Тихоокеанском флоте, охранять дальневосточные рубежи Отечества», — заявил президент.
Подводную лодку «Красноярск» заложили в 2014 году и вывели из эллинга в июле 2021 года, это второй корабль из линейки многоцелевых атомных подводных лодок проекта «Ясень-М». Атомный подводный крейсер «Император Александр III» — третий серийный корабль проекта «Борей-А», относится к четвёртому поколению атомоходов. Его заложили в 2015 году и вывели из эллинга в декабре 2022 года.
Как сообщало ИА Регнум, Путин прибыл в Архангельскую область ранее в тот же день. Президент посещал регион в феврале этого года, когда побывал на Устьянском лесопромышленном комплексе и провёл совещание по вопросам развития отрасли.
О получении Военно-морским флотом России в распоряжение двух атомных подлодок — «Императора Александра III» и «Красноярска» стало известно 30 ноября. Тогда отмечалось, что официальное поднятие флага состоится после 10 декабря. По всем правилам корабль считается принятым на боевое дежурство только после поднятия на борту Андреевского флага.