Северодвинск, Архангельская область, 11 декабря, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 11 декабря разрешил поднятие флагов на атомных подводных лодках «Красноярск» и «Император Александр III». Церемония состоялась в Северодвинске.

Администрация президента России. Кадр из видео Владимир Путин на торжественной церемонии подъёма военно-морских флагов на атомных подводных крейсерах «Император Александр III» и «Красноярск»

«Разрешаю», — заявил глава государства в ответ на доклады военнослужащих о готовности поднять флаги.

Президент пожелал удачи военным морякам и корабелам судостроительного завода «Севмаш» («Производственное объединение Северное машиностроительное предприятие») и поблагодарил их за профессионализм и самоотдачу. «Красноярск» и «Император Александр III» Путин назвал грозными и не имеющими себе равных ракетоносцами.

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Также российский лидер рассказал, где они будут нести вахту.

«Уже в скором времени подводные ракетоносцы начнут нести вахту на Тихоокеанском флоте, охранять дальневосточные рубежи Отечества», — заявил президент.

Подводную лодку «Красноярск» заложили в 2014 году и вывели из эллинга в июле 2021 года, это второй корабль из линейки многоцелевых атомных подводных лодок проекта «Ясень-М». Атомный подводный крейсер «Император Александр III» — третий серийный корабль проекта «Борей-А», относится к четвёртому поколению атомоходов. Его заложили в 2015 году и вывели из эллинга в декабре 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, Путин прибыл в Архангельскую область ранее в тот же день. Президент посещал регион в феврале этого года, когда побывал на Устьянском лесопромышленном комплексе и провёл совещание по вопросам развития отрасли.

О получении Военно-морским флотом России в распоряжение двух атомных подлодок — «Императора Александра III» и «Красноярска» стало известно 30 ноября. Тогда отмечалось, что официальное поднятие флага состоится после 10 декабря. По всем правилам корабль считается принятым на боевое дежурство только после поднятия на борту Андреевского флага.