Киев, 11 декабря, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Многие депутаты Верховной рады Украины хотели бы досрочно сложить свои полномочия, но их не отпускают, потому что из-за нехватки депутатов гораздо сложнее работать, заявил 11 декабря на телеканале «Рада» глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

ИЗВЕСТИЯ/ Тарас Петренко

«Мы говорим, что просто не будем за это голосовать, потому что люди должны досидеть до конца и принимать необходимые для государства законы», — сказал он.

Арахамия рассказал, что в сложившихся условиях для сохранения структуры парламента планируется сократить минимальную численность фракций с 17 до 14–15 человек. Он также сообщил, что на заседания постоянно не приходят порядка 10% депутатов, так как кто-то болеет, уехал в командировку и т.п., и это ещё больше усложняет работу.

Депутат Рады Ярослав Железняк 8 декабря сообщил, что после досрочного ухода с постов троих депутатов в украинском парламенте остался 401 парламентарий из 450. По его словам, это рекордно низкий показатель.

В Раде на момент начала СВО было 26 вакантных мест из-за того, что не выбирали депутатов по мажоритарной системе на неподконтрольных территориях. Также одного не успели избрать до введения военного положения на Украине. Потом ряд депутатов ушли из парламента после запрета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», также ряд народных избранников утратили мандаты из-за того, что их лишили гражданства.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря петиция к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с просьбой распространить мобилизацию на депутатов и чиновников набрала 25 тыс. голосов. Это количество, которое необходимо, чтобы украинский лидер рассмотрел предложение. Петицию разместил бывший депутат Верховной рады Александр Дубинский, который в настоящее время находится в СИЗО по делу о госизмене.