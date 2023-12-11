Брюссель, 11 декабря, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Европейская комиссия 12 декабря представит проект налога на замороженные российские активы, заявил 11 декабря на брифинге официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

РИА Новости/ Максим Блинов

«Коллегия Еврокомиссии утвердит предложение Еврокомиссии и верховного представителя [Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности] Жозепа Борреля по иммобилизованным активам российского Центрального банка», — сказал Мамер.

Как передавало ИА Регнум, в ЕК 4 декабря ранее сообщили о намерении 12 декабря представить план использования для поддержки Украины налога на прибыль от реинвестирования российских активов. Этот план ЕК представят 14–15 декабря на саммита Европейского союза.

Евросоюз и государства G7 заморозили российские активы на сумму €300 млрд. Эти санкции ЕС и «Группа семи» ввели после начала Россией СВО. В ЕС находятся активы на сумму €200 млрд — в основном на счетах бельгийской компании Euroclear.

В октябре 2022 года ЕК поручили подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования Украины.

Комитет по иностранным делам американского Конгресса 7 ноября поддержал законопроект о передаче Киеву замороженных российских активов. Комментируя это решение, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик 8 ноября заявил корреспонденту ИА Регнум, что Вашингтон занимается воровством.

Агентство Bloomberg в начале ноября сообщило, что Германия, Франция, Италия и Бельгия не приветствуют ускорение усилий по использованию прибыли от активов Банка России для поддержки Украины.