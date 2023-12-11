Берлин, 11 декабря, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Вооружённые силы России эффективно наносят урон украинской армии крылатыми ракетами «Калибр» и оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер». Об этом 11 декабря заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.

Виталий Аньков /РИА Новости

По словам журналиста, российские военные нанесли удары по позициям ВСУ под Харьковом и в самом городе.

«Вероятно, прилетело множество дронов <…> затем были использованы крылатые ракеты «Калибр» и ракетный комплекс «Искандер». <…> Мы видим, что русские оказывают колоссальное давление, и оно будет только расти», — сказал он.

В Минобороны неоднократно подчёркивали, что Вооружённые силы России наносят удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики на контролируемой Киевом территории.

Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября глава украинского минобороны Рустем Умеров подтвердил, что удар российскими ракетами «Искандер» уничтожил целое подразделение 128-й бригады ВСУ на временно контролируемой Киевом части Запорожской области. Удар нанесли в момент, когда украинские бойцы выстроились для награждения в честь Дня артиллерии, празднуемого Киевом 3 ноября.

Американский журнал Military Watch Magazine 25 ноября написал, что у Вооружённых сил России на фоне роста производства ракет для комплекса «Искандер-М» в несколько раз появилась возможность использовать новую тактику расходования большего количества боеприпасов. По данным издания, она предполагает одновременные пуски нескольких ракет по обозначенной цели.

Позднее в этот же день директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов заявил ИА Регнум, что российский комплекс «Искандер-М» — лучший в своём классе и шансы того, что американские или украинские средства ПРО смогут с ним эффективно бороться, крайне невелики. Эксперт уточнил, что комплекс использует как крылатые, так и квазибаллистические ракеты, способные развивать огромную скорость и при этом ещё маневрировать.