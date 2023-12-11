Москва, 11 декабря, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Ущерб по уголовному делу объявленного в международный розыск ресторатора, основателя сети «Тануки»Александра Орлова, составивший 20 млн рублей, полностью погашен, заявил 11 декабря его адвокат Владимир Подолин. Вопрос о заочном аресте бизнесмена рассматривал Тверской суд Москвы.

Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС Ресторатор Александр Орлов

«Конфликт, который является причиной уголовного преследования, носит гражданско-правовой характер. Ущерб потерпевшему, которым выступает компания «Промтехноком», составляет 20 млн рублей, полностью погашен», — заявил адвокат в зале суда.

Подолин уточнил, что Орлов не скрывается от правоохранителей, а находится заграницей в деловой поездке.

Как сообщало ИА Регнум, 16 ноября Орлова объявили в федеральный розыск. по уголовной статье. Через несколько дней Тверской суд Москвы сообщил, что МВД объявило ресторатора в международный розыск в связи с уголовным делом о причинении ущерба путём обмана или злоупотребления доверием.

Позднее сам Орлов заявил, что находится в Лондоне на открытии нового ресторана. Он назвал сюрпризом объявление в розыск и расследование по уголовному делу. Орлов также подтвердил, что полностью вышел из всех российских проектов и занимается масштабированием бизнеса в других странах.