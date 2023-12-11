Архангельск, 11 декабря, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Архангельскую область, где посетит судостроительный завод «Севмаш».

Глава государства посетит Архангельск и Северодвинск.

Ожидается, что глава государства также примет участие в церемонии поднятия флагов на атомных подводных лодках «Красноярск» и «Император Александр III».

Президент посещал Архангельскую область в феврале этого года. Тогда глава российского государства посетил Устьянский лесопромышленный комплекс. Путин также провёл совещание по вопросам развития отрасли.

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