Путин прибыл в Архангельскую область, где посетит завод «Севмаш»
Путин примет участие в церемонии поднятия флагов на двух новых АПЛ на «Севмаше»
Архангельск, 11 декабря, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Архангельскую область, где посетит судостроительный завод «Севмаш».
Глава государства посетит Архангельск и Северодвинск.
Ожидается, что глава государства также примет участие в церемонии поднятия флагов на атомных подводных лодках «Красноярск» и «Император Александр III».
Президент посещал Архангельскую область в феврале этого года. Тогда глава российского государства посетил Устьянский лесопромышленный комплекс. Путин также провёл совещание по вопросам развития отрасли.
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