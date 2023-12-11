Вашингтон, 11 декабря, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Популярный американский комик Крис Рок отказался от предложения стать ведущим на церемонии «Золотой глобус» в 2023 году. Об этом 10 декабря сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

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Другой потенциальной кандидатке за её роль в сериале Netflix «Говядина», Али Вонг, также предложили стать ведущей церемонии, сообщил собеседник телеканала, знакомый с ситуацией. По его словам, Вонг отказалась от выступления.

81-я ежегодная церемония вручения премии «Золотой глобус» состоится 7 января 2024 года в отеле Beverly Hilton в Калифорнии.

В конце марта 2022 года на церемонии премии «Оскар» Уилл Смит ударил Криса Рока за шутку о причёске его жены. Джата Пинкетт-Смит призналась, что страдает от аутоимунного заболевания, вызывающего выпадение волос, она приняла решение больше не скрывать этот факт от публики. Именно поэтому её супруг счёл шутку ведущего церемонии неуместной и бурно отреагировал на неё.

Как сообщало ИА Регнум, одна из крупнейших американских телекомпаний NBC отказалась транслировать «Золотой глобус» в 2022 году после того, как выяснилось, что среди представителей Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA), которая присуждает премию, нет афроамериканцев.

Журналисты Los Angeles Times в ходе расследования выяснили, что среди 87 членов HFPA нет ни одного афроамериканского журналиста. После таких новостей руководство NBC призвало HFPA провести реформацию и выразило надежду, что в 2023 году трансляция церемонии награждения состоится. В свою очередь, сотрудники ассоциации уверили, что уже начали работу по изменениям в коллективе.

Помимо NBC, отношения с HFPA приостановили Netflix и Amazon. Также сообщается, что Том Круз, Скарлетт Йоханссон и Марк Руффало раскритиковали организацию за нежелание меняться и становится разнообразнее.