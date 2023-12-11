Москва, 11 декабря, 2023, 14:23 — ИА Регнум. За сутки ВСУ потеряли 200 военных на донецком направлении, сообщил 11 декабря на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/ РИА Новости Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ

Кроме того, украинские военные потеряли две бронемашины. Российские подразделения отбили в течение минувших суток 18 атак ВСУ, а также нанесли поражение живой силе и технике украинской армии в районах посёлка Артёмовское и сёл Клещеевка, Курдюмовка и Георгиевка в ДНР.

«Противник потерял [на донецком направлении] до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, а также две гаубицы Д-30», — сообщил Конашенков.

Как сообщил Конашенков, потери ВСУ на южнодонецком направлении составили за сутки 80 военных. Российские подразделения нанесли удары по ВСУ в районах Угледара и сёл Новомихайловка и Макаровка в ДНР.

На запорожском направлении ВСУ потеряли за сутки 45, на херсонском — 40 военных. На купянском направлении украинская армия за сутки потеряла 30, на краснолиманском — 175 военных.