Москва, 11 декабря, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки нанесли удары по двум складам вооружения украинских войск в Херсонской области. Об этом 11 декабря рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Павел Лисицын / РИА Новости

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены два склада вооружения в районе населённого пункта Чернобаевка Херсонской области», — сказал он.

Военный уточнил, что также были нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 107 районах. Кроме того, силы противовоздушной обороны уничтожили 24 дрона ВСУ в ЛНР и ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 11 декабря начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Александр Гордеев рассказал, что ВСУ пытались осуществить ротацию войск на южнодонецком направлении в зоне СВО. Российская артиллерия точным огнём успешно пресекла эти попытки.

Ранее в этот же день в Минобороны заявили, что военнослужащие Ивановского гвардейского соединения ВДВ на машинах десанта БМД-2К-АУ приблизились к позициям украинской армии, которые обороняли спецназ ВСУ, и с ходу овладели ими. В ходе успешного боестолкновения удалось ликвидировать много украинских боевиков, а также взяты в плен свыше 20 военнослужащих ВСУ.