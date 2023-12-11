Москва, 11 декабря, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Вокруг новой станции метро «Яхромская» на севере Москвы завершены основные работы по благоустройству. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, работы проводились на участках улицы 800-летия Москвы и нечетной стороны Дмитровского шоссе.

Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы Благоустройство территории возле станции метро «Яхромская» на севере Москвы

Бирюков подчеркнул, что пассажиропоток на «Яхромской», которая открылась в сентябре, составляет до 180 тысяч человек в сутки. «Поэтому было важно сделать удобные подходы и подъезды к объекту, обеспечить безопасность пешеходов», — заявил он.

В ходе работ специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы «заменили покрытие на тротуарах и проезжей части, установили 120 энергоэффективных фонарей и 110 уличных торшеров», сообщил заместитель мэра Москвы. Также были смонтированы два новых светофора, обустроено более 200 парковочных мест. «Пешеходные переходы оснастили 14 опорами контрастного освещения, — рассказал Пётр Бирюков. — Для пассажиров общественного транспорта оборудовали четыре остановочных павильона».

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что на пересечении улицы 800-летия Москвы и Дмитровского шоссе появилась прогулочно-видовая зона с дорожками из экологичного покрытия, небольшими горками и цветниками. «На улице 800-летия Москвы обновляем шесть детских площадок, две уже готовы, на оставшихся игровое оборудование установят в следующем году», — отметил Пётр Бирюков. Он пояснил, что полностью работы по благоустройству будут завершены в 2024 году.

Также в рамках проекта воздушные провода убрали в кабельную канализацию, на улице 800-летия Москвы обустроили дополнительную ливневую систему. При озеленении территорий, прилегающих к новой станции, разбили газон общей площадью более 30,6 тыс. квадратных метров, высадили больше 30 деревьев и столько же кустарников, резюмировал заместитель мэра российской столицы.