Санкт-Петербург, 11 декабря, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Исполнитель убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой, которую застрелили в подъезде дома в ноябре 1998 года, захотел выйти на свободу досрочно. Соответствующее ходатайство Виталий Акишин подал в Колпинский районный суд Санкт-Петербурга. Об этом 11 декабря сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

РИА Новости

В ходатайстве Акишин запросил, чтобы по истечении установленного законодательством срока не отбытую часть наказания ему заменили на принудительные работы. При этом, по его словам, он участвует в общественной жизни учреждения, замечаний к нему со стороны работодателя и администрации колонии исправительного учреждения нет, как и действующих взысканий. Зато есть поощрения и благодарности. Осуждённый также указал, что он уже отбыл 2/3 срока наказания.

«Колпинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайство Виталия Акишина об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания. Материалы переданы судье, к производству пока не приняты», ― говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, правозащитника и сопредседателя партии «Демократическая Россия», депутата Госдумы Галину Старовойтову застрелили 21 ноября 1998 года в подъезде ее дома в центре Петербурга.

В июне 2005 года городской суд Санкт-Петербурга вынес решение по делу об убийстве Старовойтовой. Он приговорил двоих подсудимых по этому делу, Юрия Колчина и Виталия Акишина, к 20 и 23 с половиной годам лишения свободы соответственно с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Двух других подсудимых, Игоря Краснова и Юрия Ионова, оправдали. Ещё двух, Алексея Воронина и Игоря Лелявина, освободили от наказания в связи с истечением срока давности преступления.

В 2015 году Октябрьский райсуд Петербурга признал Михаила Глущенко виновным в организации убийства своей коллеги, депутата Госдумы от партии «Демократическая Россия» Галины Старовойтовой.

По версии следствия, убийство Старовойтовой совершили члены «тамбовской» преступной группировки, нанятые Юрием Колчиным. Последний назвал заказчиком убийства Старовойтовой экс-депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Глущенко. Сам же Глущенко позднее дал показания в «заказе» Старовойтовой на Владимира Барсукова (Кумарина), который отбывал срок за покушение на убийство и другие преступления. Глущенко назначили наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в 300 тысяч рублей.

С учётом отбытых за время следствия лет конец отбывания срока Глущенко намечен на 15 июня 2026 года. В сентябре 2021 года суд отказал ему в просьбе об условно-досрочном освобождении.