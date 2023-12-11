Москва, 11 декабря, 2023, 14:13 — ИА Регнум. В ходе ближайшего заседания, которое пройдёт 15 декабря, совет директоров Банка России повысит ключевую ставку до 16%. Об этом заявили аналитики, мнение которых 11 декабря привели «Ведомости».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Отмечается, что 16 из 23 опрошенных изданием экспертов убеждены в том, что Центробанк повысит ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 16%. Три эксперта допустили возможность увеличения Банком России ключевой ставки до 17%, а остальные не исключили возможность сохранения её нынешних показателей.

По мнению профессора РЭШ Валерия Черноокого, сегодня инфляция превышает целевой уровень, установленный Банком России. Специалист отметил, что на её уровень также оказывают влияние рост зарплат на фоне кадрового голода и сохраняющиеся повышенные темпы кредитования экономики.

Как сообщало ИА Регнум, 27 октября Банк России поднял ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 15% годовых. В регуляторе пояснили такое решение значительным усилением инфляционного давления в стране, а также устойчивым ростом внутреннего спроса возможности расширения производства товаров и услуг.

Президент России Владимир Путин 7 декабря заявил, что споры о ключевой ставке Центробанка всегда ведутся, однако цифры свидетельствуют о выборе правильного направления развития. Он уточнил, что главным является то, что создаются условия для эффективной структурной трансформации экономики, для повышения производительности труда и роста доходов граждан и повышения качества жизни.