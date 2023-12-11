Париж, 11 декабря, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что Украина должна оставаться нейтральным государством, и выступил против вступления страны в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом он сообщил 10 декабря в интервью испанской газете El Mundo.

Алексей Витвицкий/РИА Новости

«Стремиться любой ценой защитить членство Украины в НАТО неправильно», — сказал Саркози.

В беседе экс-глава Франции отметил, что был против вступления Украины и Грузии в НАТО ещё в период своего президентского срока в 2007–2012 годах. Политик подчеркнул, что с тех пор его точка зрения не изменилась. Он пояснил, что призвание Украины должно заключаться в том, чтобы оставаться нейтральной страной с сильными гарантиями безопасности со стороны международного сообщества.

При этом Саркози заявил, что французский лидер Эммануэль Макрон слишком рано отказался от диалога с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, в конце ноября Украина и НАТО подписали программу сотрудничества на 2024 год, которая включает взаимодействие по энергобезопасности и повышению совместимости сил. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 28 ноября заявил, что альянсу нужно быть готовым к усилению военных действий на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 апреля заявил, что в Кремле не оценивают перспективы вступления Украины в НАТО. Однако он отметил, что присоединение Киева к альянсу будет представлять серьёзную опасность для России.

Разговоры о членстве Украины в НАТО активизировались в 2022 году после начала спецоперации. В том же году 30 сентября глава киевского режима Владимир Зеленский подписал заявку о принятии страны в ускоренном порядке в НАТО.