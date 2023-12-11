Берлин, 11 декабря, 2023, 14:21 — ИА Регнум. В Европейском союзе всё чаще говорят об усталости от украинского конфликта. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в статье, которую 11 декабря опубликовала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«В Европе всё чаще речь идет об усталости от конфликта на Украине, когда у некоторых людей возникает вопрос о том, не пора ли Западу постепенно прекращать поддержку Киева, когда говорится в возможности заморозки конфликта», — написала она.

По её словам, такое решение якобы означает лишение Украины суверенитета. По мнению Бербок, в этом случае Россия может получить «стратегическую возможность» для восстановления военной силы и более жёстких действий, «при сомнении выходящих и за пределы Украины».

Ввиду всего вышесказанного Бербок в очередной раз призвала западные страны продолжать поддерживать Киев, якобы это нужно им самим.

«И даже если мы иногда отчаиваемся в связи с тем, что … [конфликт на Украине] до сих пор не закончен, утверждение, что наша международная поддержка не эффективна, ошибочно», — добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал продолжить поддерживать Киев, несмотря на финансовые сложности. При этом он назвал такую поддержку большим финансовым вызовом.

Позднее в этот же день генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер заявил, что Берлин продолжит помогать Киеву, в частности поставит ему почти 200 тыс. артиллерийских снарядов в 2024 году. По его словам, сейчас в ФРГ наращивают производство боеприпасов.

Президент России Владимир Путин 10 декабря заявил, что на Украине фактически отсутствуют производственные силы. Глава государства отметил, что когда у страны нет собственной базы, то нет ни собственной идеологии, ни собственной промышленности, ни собственных денег, а значит нет и будущего.