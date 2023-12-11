Москва, 11 декабря, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Новой телеведущей детского шоу «Лучше всех!» на Первом канале будет Жанна Бадоева. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник на съёмках и пресс-службу телеканала.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Телеведущая Жанна Бадоева

«Мы подтверждаем», — сообщили агентству на «Первом».

Съёмки телепроекта уже начались. До этого шоу для детей проводил комик и телеведущий Максим Галкин* (внесён Минюстом в список лиц-иноагентов).

В детском телевизионном шоу талантов «Лучше всех!» участвуют дети от 3 до 12 лет. В 2022 году его съёмки приостановили.

Как сообщало ИА Регнум, в 2019 году на Первом канале стартовал новый сезон проекта «Лучше всех!». В пресс-службе канала анонсировали новые выпуски передачи, которые начали показывать с 6 октября.

Бадоева участвовала в различных телепроектах. Так, она стала первой женщиной в Comedy Club U. A. В 2011 году начала участвовать в съёмках программы «Орёл и решка» на телеканале «Интер», затем в 2018 году стала одной из соведущих программы «Орёл и решка. Россия» на телеканале «Пятница!».

С февраля 2019 года Бадоева — автор и ведущая программы «Жизнь других» на Первом канале.

В сентябре 2022 года Галкина внесли в реестр иноагентов. В обосновании этого решения Минюст указал осуществление артистом «политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — Украину. Комик не раз выступал с антироссийскими заявлениями и игнорировал преступления украинских военных, при этом продолжая зарабатывать на русскоязычной аудитории.

Позднее Галкин потребовал удалить из Сети свои шутки про СВО и Россию. Причиной стало сильное падение спроса на выступления артиста за границей. Комик рассчитывает таким образом вернуть утерянные позиции, так как сейчас его концерты не пользуются тем спросом, который был ранее, и залы остаются полупустыми.

Юморист пытался оспорить статус иноагента, однако в начале июня Замоскворецкий суд в Москве отказал ему в удовлетворении иска к Министерству юстиции.