Киев, 11 декабря, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов «попрыгать и сплясать», если это потребуется, для вступления Украины в Евросоюз. Об этом он заявил журналистам перед началом заседаний глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

Илья Питалев/РИА Новости

«Мы можем попрыгать, сплясать, если это потребуют сделать дополнительно», — заявил Кулеба.

Глава МИД Украины добавил, что, если говорят сделать что-то и Украина это делает, это должно быть отмечено как результат. Министр также выразил уверенность в том, что Украина будет в ЕС.

Заявку на вступление в ЕС Украина подала ещё 28 февраля 2022 года. Для начала переговоров о членстве в Евросоюзе Украине рекомендовали провести ряд реформ и принять правовые нормы в части антикоррупционного законодательства и защиты прав национальных меньшинств.

Доцент кафедры политической теории МГИМО Иван Лошкарёв заявил, что предпосылок для действительного вступления Украины в ЕС нет. По его словам, дело не только в боевых действиях, но и в том, что Украина не соответствует чётким критериям, которые Брюссель предъявляет государствам.

В декабре председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что процедура вступления Украины в союз потребует времени и выполнения Киевом всех условий. Она добавила, что на предстоящем саммите ЕС, который состоится 14–15 декабря, будет обсуждаться начало переговоров о вступлении Украины.