Калининград, 11 декабря, 2023, 13:56 — ИА Регнум. В ходе государственных испытаний в акватории Балтийского моря малый ракетный корабль (МРК) «Наро-Фоминск» успешно провёл стрельбы по морской цели. Об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

РИА Новости/ Министерство обороны РФ

«Новейший малый ракетный корабль (МРК) «Наро-Фоминск» 21 631 «Буян-М» — носитель крылатых ракет «Калибр» и «Оникс», построенный для Балтийского флота, в ходе завершения этапа государственных испытаний провёл артиллерийские стрельбы по морской цели из 100-миллиметровой артиллерийской установки в морском полигоне флота», — говорится в сообщении.

В качестве морской мишени использовали малый корабельный щит. По данным объективного контроля, стрельбы прошли успешно

По окончании госиспытаний и ревизии корабля на «Наро-Фоминске» поднимут военно-морской флаг, после чего он войдёт в состав Балтийского флота.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября носитель крылатых ракет «Калибр» и «Оникс» МРК «Буря» вышел на завершающий этап государственных испытаний. В рамках него экипаж корабля должен был выполнить зенитные стрельбы по воздушной цели из ЗРПК «Панцирь-М».

МРК «Наро-Фоминск» 25 ноября начал проходить испытания на морских полигонах Балтийского флота. В ходе них корабль прошёл манёвренные и скоростные испытания, а также проверку работы агрегатов, систем и узлов, вооружений, навигационных и радиотехнических средств.