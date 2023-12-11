Москва, 11 декабря, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что заболел пневмонией и гриппом. Этим он лично 11 декабря поделился с «Известиями».

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Всё нормально. Ну грипп и пневмония. Что ж, сейчас это распространённое, к сожалению. Грипп А и пневмония», — рассказал продюсер.

Пригожин отметил, что себя необходимо беречь, и обратил внимание, как резко в стране возросло количество заболевших людей. По словам Пригожина, среди его знакомых артистов многие болеют с температурой под 40 градусов.

Как сообщало ИА Регнум, о госпитализации Пригожина стало известно накануне вечером. Как сообщил директор его продюсерского центра и первый ассистент Станислав Калинкин, она оказалась внеплановой по неизвестным причинам. Сам продюсер заявил, что ему будут ставить капельницу.